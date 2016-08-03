На АГЗС "Алау" свободно можно купить газ по 39 тенге, но только лишь во второй половине дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцем Фото предоставлено очевидцем Вечером 2 августа возле "Алау" выстроилась огромная очередь из желающих заправиться газом. - Я встал в очередь в 19.00, а заправиться удалось только в 23.30, - рассказал водитель Еркин. - Сначала я стоял в очереди на Молодежной, но прямо передо мной газ закончился. Такая большая очередь образовалась, потому что там можно заправиться по 39 тенге, в остальных местах от 45 и выше. Еркин также говорит, что очередь затягивается, потому что некоторые авто заправляются без очереди. Работник газозаправки "Алау" пояснил, что на их АГЗС до обеда топливо отпускается только по талонам, после обеда - за деньги. Напомним, на уральских АГЗС образовался дефицит газа. На АГЗС "Алау" и "Тауекел" его отпускают только по талонам. На остальных заправках топливо отпускается за деньги и в неограниченном количестве, но цена его колеблется от 45 до 75 тенге за литр.