Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 25 по 31 июля по области прошло ОПМ, в ходе которого полицейские проверили 6324 владельца оружия, которые стоят на учете УВД. - В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 8 единиц незарегистрированного оружия, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Кроме того, в ходе проверок по месту жительства владельцев оружия было выявлено 243 административных правонарушений, из них 8 материалов направлены в суды для наложения штрафа с конфискацией оружия. К слову, всего в области зарегистрированы 13 тысяч владельцев гражданского оружия.