По программе «Дорожная карта занятости - 2020» в 2014 году проведен капитальный ремонт СОШ имени К. Мырзалиева, а в этом году идет ремонтные работы Косубинской школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на акима Сырымского района Абата ШЫНЫБЕКОВА. фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По словам Абата ШЫНЫБЕКОВА, бюджет района на 2016 год составил 4,2 млрд тенге, что по сравнению с прошлым годом повысилось на 700 млн тенге. - В государственный бюджет налоговых поступилений было 249,8 млн тенге, из них в местный бюджет 223,8 млн тенге, по сравнению с периодом прошлого года это на 154 млн тенге больше, - пояснил аким Сырымского района. - Всего в нашем районе 22 школы, из них 13 средних, 6 основных, 3 начальных школ и центр детского и юношеского творчества. Кроме того есть станция юных туристов, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, коррекционный кабинет педагогики-психологии, два государственных детских сада, 9 школа-садов и 24 мини-центра. С каждым годом увеличивается финансирование для сферы образования. Так, в 2015 году было выделено 1,5 млрд тенге, в 2016 году – 2,1 млрд тенге. Это в свою очередь оказывает позитивное влияние на укрепление материально-технической базы учреждений образования района. По программе «Дорожная карта занятости - 2020» в 2014 году проведен капитальный ремонт СОШ имени К.Мырзалиева, в этом году идет ремонтные работы Косубинской средней общеобразовательной школы. Также Абат ШЫНЫБЕКОВ отметил, что в районе снизился уровень безработицы. - Так на 1 июля текущего года официальный уровень безработицы составляет 0,6%, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 0,1%. На постоянные и временные работы устроились 173 человека. Созданы 241 новое рабочее место. Адресная социальная помощь выплачены 14 семьям на сумму 916,2 тысяч тенге, по сравнению с прошлым годом количество семей уменьшилось на 50%. До сегодняшнего дня по программе «Молодежная практика» направлены 479 молодежи, из них 324 устроились на постоянную работу. С целью продолжения работы по трудоустройству молодежи в районе начался проект «Кадровый резерв молодежи». В котором участвовало 42 молодежи, из них 25 прошли отбор и 8 приняты в резерв, - сообщил аким Сырымского района Абат ШЫНЫБЕКОВ.