фото из архива "МГ" По словам Абата ШЫНЫБЕКОВА, бюджет района на 2016 год составил 4,2 млрд тенге, что по сравнению с прошлым годом повысилось на 700 млн тенге. - В государственный бюджет налоговых поступилений было 249,8 млн тенге, из них в местный бюджет 223,8 млн тенге, по сравнению с периодом прошлого года это на 154 млн тенге больше, - пояснил аким Сырымского района. - Всего в нашем районе 22 школы, из них 13 средних, 6 основных, 3 начальных школ и центр детского и юношеского творчества. Кроме того есть станция юных туристов, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, коррекционный кабинет педагогики-психологии, два государственных детских сада, 9 школа-садов и 24 мини-центра. С каждым годом увеличивается финансирование для сферы образования. Так, в 2015 году было выделено 1,5 млрд тенге, в 2016 году – 2,1 млрд тенге. Это в свою очередь оказывает позитивное влияние на укрепление материально-технической базы учреждений образования района. По программе «Дорожная карта занятости - 2020» в 2014 году проведен капитальный ремонт СОШ имени К.Мырзалиева, в этом году идет ремонтные работы Косубинской средней общеобразовательной школы. Также Абат ШЫНЫБЕКОВ отметил, что в районе снизился уровень безработицы. - Так на 1 июля текущего года официальный уровень безработицы составляет 0,6%, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 0,1%. На постоянные и временные работы устроились 173 человека. Созданы 241 новое рабочее место. Адресная социальная помощь выплачены 14 семьям на сумму 916,2 тысяч тенге, по сравнению с прошлым годом количество семей уменьшилось на 50%. До сегодняшнего дня по программе «Молодежная практика» направлены 479 молодежи, из них 324 устроились на постоянную работу. С целью продолжения работы по трудоустройству молодежи в районе начался проект «Кадровый резерв молодежи». В котором участвовало 42 молодежи, из них 25 прошли отбор и 8 приняты в резерв, - сообщил аким Сырымского района Абат ШЫНЫБЕКОВ.