Фото с сайта Tengrinews.kz 2 августа в селе Муратбаева Махтааральского района Южно-Казахстанской области неизвестные подожгли дверь строительного магазина. Полицейские уже установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 30-летний житель села Асык-ата. - Также неизвестными в селе Дихан были подожжены два дома местных жителей, сгорела припаркованная во дворе одного из домов автомашина "Газель". Органами внутренних дел ведется поиск виновных. В МВД создан оперативный штаб, на место происшествия прибыли первый заместитель министра внутренних дел и аким области, - говорится в распространенной информации. В ходе рейдов, направленных на пресечение возможных противоправных действий, задержаны и доставлены в РУВД 34 жителя Махтааральского района. Изъято семь палок и пятилитровая емкость с бензином. Выясняется причастность задержанных к правонарушениям. Ранее сообщалось о конфликте между жителями села имени Сейфуллина Махтаарльского района. Он произошел на фоне слухов о том, что местный 16-летний школьник домогался семилетней девочки. Как рассказали в полиции, экспертиза не подтвердила факт изнасилования. Тем не менее в селе возник конфликт, в котором участвовали около 30 человек. В итоге трое жителей получили травмы. В одном из магазинов выбито стекло. На место прибыли около 170 полицейских.