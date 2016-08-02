Стоит отметить, что в обменниках Уральска иностранную валюту продают в коридоре 354-356 тенге, а покупают по 351-353 тенге. К слову, на прошлой неделе доллары в Уральске можно было купить по 356 тенге, к выходным курс продажи американской валюты в обменниках упал до 353 тенге.