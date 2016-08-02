Как стало известно, пожилой мужчина сбросился с балкона 12 этажа дома №244 по проспекту Достык. Одна из жительниц дома рассказала, что вышла на балкон и увидела, как что-то пролетело вниз. Когда женщина глянула вниз, то увидела, что на земле лежит человек. Жительница дома по имени Ирина рассказала, что не видела произошедшего, но слышала от соседей. - Мы приехали домой, когда это все уже произошло. Было много полицейских. Я, как и наши соседи, не знаю, является ли этот мужчина жителем нашего дома, - сообщила Ирина. В пресс-службе ДВД ЗКО пообещали прокомментировать этот случай позже.