Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 августа, в службе центральных коммуникаций отчитался аким Зеленовского района ЗКО Карим ЖАКУПОВ. Он рассказал о проделанной работе в районе и поведал, что этот год выдался урожайным. Так, по его словам, крестьянские хозяйства собирают от 30 центнеров с гектара, а некоторые даже до 45-48 центнеров. - Это все виды зерновых и масличных культур, - говорит Карим ЖАКУПОВ.