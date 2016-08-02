На прениях потерпевшая сторона заявила, что простила Берика ТЛЕУЛЕЕВА и претензий к нему не имеет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В своей речи прокурор отметил, что вина подсудимого Берика ТЛЕУЛЕЕВА полностью доказана и попросил назначить суд наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, конфискацию имущества, пожизненное лишение права занимать должности в госучреждениях и лишить его специального звания "старший лейтенант".
- Кроме того, хочу отметить, что в отношении потерпевшей стороны РАХМЕТОВОЙ прекращено уголовное преследование по статье "Дача взятки должностному лицу" из-за отсутствия состава преступления в ее деянии, - пояснила сторона обвинения.
Между тем, адвокат подсудимого МУРЗАЛИЕВ заявил, что его подзащитный признает свою вину частично и обвинение, которое предъявлено Берику ТЛЕУЛЕЕВУ в подстрекательстве к даче взятки, необоснованно.
- Раз в отношении потерпевшей прекращено уголовное дело из-за отсутствия состава преступления и в протоколе говорится, что в действиях РАХМЕТОВОЙ не было какого-либо умысла на передачу взятки, тогда как можно говорить, что мой подзащитный подталкивал ее к этому, - заявил адвокат. - Также хочу обратить ваше внимание на то, что РАХМЕТОВА, узнав о том, что ТЛЕУЛЕЕВ хочет получить квартиру для своей семьи по госпрограмме, сказала мужу, чтобы он подошел к моему подзащитному и попросил помощи. Муж РАХМЕТОВОЙ, будучи сотрудником правоохранительных органов, поговорил с ТЛЕУЛЕЕВЫМ, и тот согласился оказать содействие. Хотя на тот момент у РАХМЕТОВЫХ уже имелась своя квартира. Понимая, что их семья не попадает под условия, по которым выдается арендное жилье, они решили оформить квартиру на своего отца. После чего РАХМЕТОВА передала деньги ТЛЕУЛЕЕВУ в сумме 1,1 млн тенге. Когда мой подзащитный понял, что его обманули с решением вопроса о выдачи жилья, он написал расписку РАХМЕТОВОЙ, где обязался вернуть все деньги. Поэтому говорить, что мой подзащитный не хотел возвращать деньги - неправильно. Ссылаясь на все доказательства, прошу суд назначить моему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.
Когда слово в судебных прениях предоставили бывшему начальнику МПС Абайского отдела Берику ТЛЕУЛЕЕВУ, он сказал, что признает свою вину частично. Материальный ущерб им полностью выплачен и попросил суд не лишать его свободы.
Напомним
, начальник МПС Абайского отдела полиции Берик ТЛЕУЛЕЕВ был задержан 12 мая сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО. Как стало известно, в декабре 2014 года инспектор отделения административной полиции УВД г.Уральска, который с января 2016 года является начальником отделения МПС Абайского ОП УВД г.Уральск, Берик ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом оказания содействия в получении служебного жилья взял более 1 миллиона тенге у своей знакомой.
- Не получив жилье в обещанные сроки и переданные деньги обратно, женщина обратилась в УСБ ДВД ЗКО с заявлением, которое было зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, квалифицируемого как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - С санкции прокуратуры г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ был водворен 12 мая в ИВС УВД г.Уральска и 14 мая отпущен под залог
.