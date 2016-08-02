Иллюстративное фото с сайта 112.ua - Пятеро спортсменов из нашей области отправятся в Рио де Жанейро, - сообщил Аскербек НУРМУХАНОВ. – Легкоатлеты Георгий ШЕЙКО и Полина РЕПИНА примут участие в спортивной ходьбе на дистанцию в 20 километров. Также от нашей области едут гребцы Андрей ЕРГУЧЕВ и Алексей ДЕРГУНОВ, а также борец Екатерина ЛАРИОНОВА. К слову, гребцы уже находятся в Рио, так как их выступление состоится сразу после открытия Олимпиады, Екатерина ЛАРИОНОВА должна вылететь на днях, а легкоатлеты немного позже. Сейчас они находятся на сборах.