Фото с сайта stan.kz Специализированный межрайонный уголовный суд Актюбинской области приговорил Мейржана Ундиргенова к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Ундиргенов обвинялся в вымогательстве в особо крупном размере; мошенничестве; легализации имущества, добытого преступным путём; организации, руководстве и создании преступной группы. Но в итоге суд признал его виновным по статье 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество). По остальным статьям Мейржан Ундиргенов был оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним на скамье подсудимых находился и Ербол Адилов - бывший директор ТОО "Мизам", принадлежащего Ундиргенову. Несколько лет Ербол Адилов работал директором автопарка. Он также признан виновным в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Имущество Ербола Адилова будет конфисковано. Бывший депутат Актюбинского областного маслихата был задержан в июне 2015 года. У него дома следователи нашли и изъяли около полутора миллиардов тенге. Предполагаемое имущество подследственного оценено в миллионы долларов. Среди них насчитывалось 600 единиц автобусов общественного транспорта и спецтехники, двухэтажный коттедж, три квартиры и автомобиль. Кроме того, у Ундиргенова была обнаружена недвижимость и в Астане. Это гараж, квартиры, земельный участок и частный дом. Экс-депутат происхождение денег объяснил предпринимательской деятельностью компании "Емшан", которую он возглавлял. По утверждению Ундиргенова, крупные суммы денег, которые обнаружены при обыске, предназначались для открытия завода и создания новых рабочих мест.