Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, на сегодняшний день на учете по безработице в городском отделе занятости зарегистрированы 1037 человек, 47% из них это молодежь. - Мы сейчас разрабатываем программу, которую представим на сессии маслихата. Это программа по трудоустройству молодежи и подростков в каникулярное время, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА. Как стало известно, с начала нынешнего года на молодежную практику было направлено 222 человека, из них 34 практику уже прошли и 60% были трудоустроены на тех предприятиях, на которых проходили практику. - Мы изначально, когда направляем на практику, договариваемся с работодателями о том, что, к примеру, из 5 практикантов троих они оставят на постоянную работу. Да и ребята за полгода успевают себя показать в работе, и работодатели с охотой оставляют наших ребят, - говорит руководитель отдела. К слову, до конца нынешнего года отдел занятости и соцпрограмм планирует провести еще две ярмарки вакансий, одна из которых пройдет в сентябре, а вторая в ноябре. Между тем, по словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, по второму направлению – обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями - они работают. Из более чем двух тысяч объектов большая часть являются историческими памятниками. - В 19 объектах сделаны пандусы по всем стандартам. Мы еженедельно проводим мониторинг, выезжаем на объекты, беседуем с работодателями. Собственники 6 объектов были оштрафованы, после чего работа стала продвигаться. Но работы по установке пандусов еще много. Во многих объектах есть пандусы, но подняться по ним инвалидам просто невозможно, - говорит руководитель отдела занятости и соцпрограмм. Как стало известно, на сегодняшний день в Уральске функционируют 13 инватакси. В скором будущем их число планируется увеличить до 20. - 4 инватакси закреплены за инвалидами-колясочниками, 3 за слабовидящими и слабослышащими людьми, и еще 4 инватакси обслуживают детей с тяжелыми патологиями. Деньги на покупку дополнительных транспортных средств выделены из республиканского бюджета, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА.