По словам руководителя городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, в этом году из фонда всеобуча выделено более 30 миллионов тенге на помощь малообеспеченным семьям. - Всего в фонд всеобуча заложено 115 миллионов тенге. Из которых 9 миллионов пойдет на питание детей, 8 миллионов тенге - на летний отдых, 30 миллионов - на канцтовары и одежду. Каждый год число школьников в городе растет из-за внутренней миграции. В новом учебном году мы ожидаем встретить 5200 первоклашек, тогда как в 2015 году было 4788 учеников. Общее число учащихся на сегодняшний день составляет 38 тысяч, - сообщила руководитель горОО. - Стоит отметить, что школы ежегодно собирают на учебу около трех тысяч детей. Помимо фонда всеобуча в малообеспеченным семьям помогают многие госструктуры, представители бизнес-сообщества, депутаты и простые граждане. В прошлом году общими силами было собрано 4,2 миллиона тенге. Также Жанслу ТУРЕМУРАТОВА отметила, что на одного ребенка приходится около 20 тысяч тенге, на которые покупаются канцовары и необходимая одежда. - Одежда детям покупается по заявкам родителей. К примеру, если в прошлом году ребенку купили зимнюю одежду, то в этом году потребность уже другая. Кроме того, школы помогают и ученикам, которые не подходят под категории детей, которым оказывется помощь из всеобуча. Есть семьи, где среднемесячный доход мизерный, и нет средств, чтобы собрать ребенка в школу. Таким семьям тоже оказывается посильная помощь. Конечно, хотелось бы, чтобы бизнесмены и простые родители, которые в состоянии оказать материальную помощь школе, приняли участие в акции "Дорога в школу", - заявила руководитель горОО. К слову, в Уральске насчитывается 48 общеобразовательных школ, из которых две являются основными, где обучаются дети до 9 класса. При 26 городских школах действуют мини-центры, которые полностью укомплектованы. Напомним, программа всеобуча предусматривает на акцию "Дорога в школу" 2% средств от текущего бюджета отдела образования, который составил в 2015 году 11,8 млрд тенге. в фонде всеобуча предусмотрено было 113 млн тенге, из них более 35 млн - на закуп одежды детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Более 67 млн тенге направили на организацию бесплатного горячего питания этим категориям детей. Желающие помочь детям и нуждающиеся в помощи могут обратиться в ближайшую школу или по телефону городского отдела образования: 50-38-79.