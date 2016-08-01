Сегодня, 1 августа, о ходе подготовки к новому учебному году рассказала руководитель отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. В Уральске на сегодняшний день в Уральске работают 48 школ и 94 дошкольных организаций. Трехсменных школ в городе нет, только двухсменные, кроме того, в шести школах только одна смена учащихся. Больше всего загруженными остаются школы в поселке Зачаганск. Несмотря на то, что в 2014 году там была построена школа на 600 учащихся, а в 2015 году - на 1200 мест, школы остаются загруженными из-за большого количества переезжающих в этот микрорайон людей. - Ежегодно увеличивается число учащихся. К примеру, если в 2015-2016 учебном году было 37,5 тысячи школьников, то в этом году мы ожидаем свыше 38 тысяч учеников. По нашим подсчетам в первый класс придут 5200 детей, - рассказала руководитель отдела образования.По словам Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, с каждым годом увеличивается число учащихся с казахским языком обучения. Так, в настоящее время в Уральске 21 казахская, 15 русских, 12 смешанных и одна вечерняя школа. - У нас сейчас насчитывается 1309 детей с ограниченными возможностями. Беспокоит, что из них 826 детей получают помощь логопедов-дефектологов. То есть эта цифра ежегодно увеличивается, становится больше детей с дефектом речи, - отметила ТУРЕМУРАТОВА. Как стало известно, в городе всего 11 школьных автобусов. В настоящее время данный вопрос был поднят и сейчас подсчитывается, сколько средств нужно для обеспечения автобусами хотя бы самые нуждающиеся в этом школы. - По нашим подсчетам порядка 10 тысяч школьников ежедневно добираются в школах на пассажирском транспорте. И для обеспечения безопасности детей необходимо рассмотреть вопрос обеспечения школ, конечно, не все, но хотя бы те, в которых больше всего детей из других микрорайонов и детей из малообеспеченных семей, - заявила руководитель горОО. Если говорить о горячем питании, то бесплатным горячим питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов и дети из малообеспеченных семей и социально-уязвимых слоев населения. - Нужно поставить на особый контроль вопрос с поставкой мяса. Сейчас очень много очагов болезней (выявляется - прим.автора) у нас в Акжайыкском районе был случай, если я не ошибаюсь и в Жангалинском районе, сейчас в Атырауской области какие-то новые болезни выявили среди животных. На особый контроль нужно взять тех, кто поставляет мясо, нужно требовать все документы на мясо и молочную продукцию, - сказал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.