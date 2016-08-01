В делегацию от ЗКО вошли крупные казахстанские компании из нефтегазовой и сельскохозяйственной сфер. В ходе визита аким области встретился с руководителями организаций производителей оборудования нефтяной промышленности, министром сельского хозяйства, министром индустрии, шахт и торговли ИРИ, а также с главами и представителями крупных иранских компаний и ассоциаций нефтехимической промышленности. Также в рамках этой встречи были организованы переговоры между предприятиями ЗКО и главами иранских нефтяных и агропромышленных компаний. Руководители предприятий рассказали о возможностях нашей области, а также обсудили ряд вопросов, касающихся нефтяной и сельскохозяйственной отрасли. Наряду с этим, была организована встреча в ТПП провинции Альборз, в ходе которой состоялся бизнес-форум и презентация потенциальных возможностей Западно-Казахстанской области в различных сферах. - В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили основные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической областях между ЗКО и Ираном, в частности, иранская сторона заинтересована сотрудничать с казахстанскими нефтяными компаниями в расширении крупных месторождений и развитии нефтехимического комплекса РК, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - Также Иран заинтересован в приобретении экологически чистого мяса, подсолнечного масла. Кроме того, иранская сторона выразила желание в совместном участии в строительстве откормочных площадок, овощных ферм, теплиц с голландской технологией на территории ЗКО. Глава области Алтай Кульгинов сообщил, что в этом году состоялся официальный визит главы государства в Иран. На состоявшихся переговорах в апреле обсуждались вопросы упрощения процедуры выдачи виз бизнесменам для развития торговых отношений. Также лидеры двух стран обратили внимание на необходимость наращивания сотрудничества в сельском хозяйстве, в области науки, технологий и культуры. По итогам визита подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов в области промышленности, нефтехимии и сельского хозяйства.