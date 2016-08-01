За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по связям с общественностью «Beeline Казахстан», +7 7273 500 600 внутр. 17695

Брендированное оборудование 4G Beeline представлено в ассортименте из USB-модемов и Wi-Fi-роутеров. В стартовый комплект включен достаточно большой объем трафика: 20 ГБ для модемов и 30 ГБ для Wi-Fi роутеров, стоимость комплекта составляет 11 990 и 16 990 тенге соответственно«Мы стремимся давать нашим клиентам наиболее выгодные предложения и лучший клиентский опыт. Мы активно строим сеть, которая позволит клиентам оценить все преимущества услуг 4G. С новыми устройствами клиенты смогут смотреть видео в HD качестве, быстро загружать большие файлы или играть в онлайн игры в любом удобном месте». - комментирует Евгений Настрадин, коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан. Карты покрытия и подробная информация об услугах, тарифах, и устройствах 4G Beeline размещена на специальном сайте 4g.beeline.kz. При онлайн-заказе доставка осуществляется бесплатно. Также приобрести 4G USB-модемы и Wi-Fi-роутеры можно в офисах продаж и обслуживания Beeline и в салонах «Азбука Связи».