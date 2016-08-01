В ЗКО водители проезжали по воде по окна

Читатель "МГ" прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как водители вынуждены были ехать через глубокую лужу почти по окна автомобиля. Видео было снято 29 июля в 16.00 на автодороге Уральск-Таскала. Пользователь отметил, что эта лужа образовалась в 2-3 километрах от поворота на поселок Переметное. В данный момент проходит ремонт этого участка дороги, поэтому водители вынуждены передвигаться по объездной дороге. В "Казахавтожоле" пояснили, что в связи с ремонтом дороги был организован объезд. 29 июля во второй половине дня в одном из крестьянских хозяйств прорвало дамбу, из-за чего и образовалась эта огромная лужа. Однако уже к пяти вечера все было устранено.