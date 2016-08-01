По словам мастера спорта по пауэрлифтингу Романа МОКШИНА, такие соревнования давно уже проходят во всех городах, а вот в Уральске это впервые. - Кроссфит - один из самых популярных и набирающих оборотах вид спорта. Раньше это был просто фитнесс, теперь - вид спорта, - говорит Роман. - Для отбора мы использовали "Бурпи". В кроссфит входят абсолютно все упражнения. После первого отборочного тура участники будут соревноваться в комлексе упражнений. Он будет включать в себя запрыгивание на куб, пресс и отжимание, поднятие штанги. 10 сильнейших пройдут в финал. В финале будет немного сложнее - добавляется бег на 800 метров. Сегодняшние соревнования нам помогло провести управление спорта ЗКО. В отборочном туре приняли участие 34 парня и 12 девушек. Как выяснилось, практически все они являются клиентами городских фитнес-центров. Нужно было, Начиная с положения стоя, быстро принять упор лёжа, сделать одно отжимание, после чего быстро вскочить и выпрыгнуть вверх из приседа. Участник из Актобе Даурен ХАМЗИН узнал, что в Уральске должны пройти соревнования из соцсетей. Направляясь в Атырау, он все же решил остановиться в Уральске, чтобы принять участие в соревнованиях. - Я занимаюсь кроссфитом около года, - рассказывает Даурен. - В Актобе уже прошли уже 5-6 соревнований, но там более трудный уровень. Тем не менее я впервые принимаю участие в соревнованиях, где зарегистрировано столько участников. В этом году Даурен ХАМЗИН занял первое место в соревнованиях по кроссфиту в Атырау. Участница соревнований Вероника пояснила, что занятие спортом - это прежде всего здоровье. - В первом туре нужно было выполнить нужное количество упражнений за короткое время. Думаю, я с этим справилась, - говорит Вероника. Посмотреть на соревнования собралось немало зрителей. Пока жюри, в состав которого вошли только кандидаты в мастера спорта, подсчитывали, кто прошел во второй тур, ведущий задействовал зрителей. Они с удовольствием выполняли упражнения.