Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 31 июля в третьем часу ночи на перегоне Жоса-Кудыксай однопутного участка Никельтау-Айтеке би Актюбинского отделения дороги. "В грузовом поезде произошёл сход 22 гружённых рудой вагонов. Все вагоны принадлежности Республики Казахстан, собственность ТОО "Транском". Жертв и пострадавших нет", – сообщила пресс-служба АО "НК "КТЖ". В настоящее время проводятся работы по восстановлению движения поездов. Для расследования причины схода создана специальная комиссия. Пока об ущербе ЧП ничего неизвестно.