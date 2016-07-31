Фото с сайта Tengrinews.kz Неизвестный молодой человек изрезал себя ножом на глазах у многочисленных прохожих в Атырау. Инцидент произошел в микрорайоне "Рахат" днем в субботу, 30 июля, говорится на странице в 600ooo06 в Instagram. "Мужчина пытался себя зарезать! Говорит, жить надоело!" - гласит надпись в пояснении к ролику. На видео хорошо видно, как парень, стоя посреди проезжей части без верхней одежды, что-то выкрикивает и режет себя по животу и шее ножом. Рядом находится полицейский, но он не приближается к молодому человеку. "Может, его бросила девушка?" - произносит голос за кадром. Gxcnd3cAlFc