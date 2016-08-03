Им оказался 59-летний житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trup (2) Как стало известно, полицейские установили личность погибшего, который вчера, 2 августа, выпрыгнул из балкон 13-го этажа. Им оказался нигде не работающий мужчина 1957 года рождения, который проживал в доме по улице Кердери. В полиции сообщили, что погибший злоупотреблял спиртными напитками. Напомним, вчера, 2 августа, утром пожилой мужчина сбросился с балкона 13 этажа дома №244 по проспекту Достык. Одна из жительниц дома рассказала, что вышла на балкон и увидела, как что-то пролетело вниз. Когда женщина глянула вниз, то увидела, что на земле лежит человек. Выяснилось, что мужчина оставил тапочки и кепку на балконе.  