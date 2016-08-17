Сегодня, 17 августа, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор 30-летнему Бауыржану КАЖГАЛИЕВУ. Как следует из материалов дела, поздно ночью 18 апреля подсудимый вместе с гражданской супругой с гостей возвращался в селе Былкылдак Сырымского района. Внезапно его лицо осветил фонариком охранник фермерского хозяйства «Талап», из-за чего КАЖГАЛИЕВ стал ругаться матом и между ним и сторожем возникла ссора. Тогда их разнял односельчанин. КАЖГАЛИЕВ пришел домой, взял незарегистрированное ружье и на лошади поскакал к обидчику. Мужчина выстрелил из ружья в сторожку, однако лошадь испугалась и ускакала вместе с хозяином в степь. Правда, позже КАЖГАЛИЕВ снова вернулся к охраннику и стал ему угрожать. Изначально на Бауыржана КАЖГАЛИЕВА было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Однако уже в ходе судебных заседаний прокурором было подано ходатайство о переквалификации статьи на «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия», поскольку было установлено, что умысла убивать у подсудимого не было, он лишь хотел напугать охранника. Судья Нурлан ГУБАШЕВ признал Бауыржана КАЖГАЛИЕВА виновным по статье «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия» и приговорил его к трем годам лишения свободы. Поскольку в действиях подсудимого был признан рецидив (он ранее уже был судим за тяжкое преступление) наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего ТЕМИРГАЛИЕВА, который заявил иск на сумму 3 млн тенге в качестве возмещения морального ущерба. - Судом было установлено, что телесных повреждений или повреждений имущественного характера не было, поэтому иск был удовлетворен частично в размере 100 тысяч тенге, - сообщил Нурлан ГУБАШЕВ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.