Byp_NVkvfug Музыкант ансамбля при областной филармонии Данияр РАХМЕТЖАНОВ снял клип про Уральск. Песня называется «07 аймақ» («07 регион»). Как выяснилось, автором музыки и слов песни является сам исполнитель. К слову, песню Данияр исполнил вместе с Alina Gerc. Режиссером клипа выступил Аманат РЗАГАЛИЕВ. По словам артиста, это уже его шестой по счету клип. В ансамбле Данияр выступает с 2010 года с редким инструментом – шертер.Фото с личный страницы Данияра Рахметжанова в Facebook