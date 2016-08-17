Основную часть эскизов авторы связали со стелой и Уралом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА В акимате Уральска состоялось предварительное заседание комиссии по определению лучшего проекта логотипа города. Члены комиссии, депутаты, общественники, представители НПО, дизайнеры и художники рассмотрели все заявки и отметили некоторые работы участников конкурса, среди них рисунок 8-летней Ксении Митюшевой и проект студии Web-design.kz. - Членами комиссии было рекомендовано организаторам конкурса объединить концепции двух вышеуказанных проектов и создать совместный вариант логотипа города. Здесь представлены все работы, которые поступили к нам от 17 авторов. К некоторым из них есть есть пояснения, к некоторым нет. Окончательное решение комиссии будет принято в ближайшие дни, - рассказал руководитель отдела внутренней политики г.Уральск Нурлыбек ДАУМОВ. Напомним, конкурс на лучший логотип города был объявлен в июле. - Логотип должен отражать особенности города. Организатором и инициатором конкурса является акимат города Уральска, - сообщил Нурлыбек Даумов. - Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия. Проголосовать за понравившийся логотип можно здесь.