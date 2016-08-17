В редакцию "МГ" обратились жители города, которые посетовали, что траву на улицах в этом году практически никто не косит, а арыки и вовсе используются для хранения мусора. trin trava (11) Объехав город, мы убедились, что на самом деле некоторые улицы буквально заросли травой. Однако стоит отметить, что такое встречается в основном в частном секторе. В центре города на ул. Алмазова с обеих сторон от автодороги вдоль домов трава выше колен. То же самое и на улице Петровского. Кстати, там мы как раз встретили 4 работников "Жайык таза кала", которые срезали траву возле частных домов. - Вообще хозяева возле своего двора должны сами дергать траву, но они этого не делают, - рассказал один из рабочих. - Совсем люди обленились, скоро в собственном дворе перестанут траву рвать. Такая же картина предстает и на улицах Алматинская и Казталовская. По словам начальника МПС г.Уральск Муслима ДЖАРДЕМОВА, люди обязаны убирать траву на территории, прилегающей к дому. Более того, по этому поводу проводили месячник. - То есть участковые инспекторы ходили по домам, выдавали уведомления и разъясняли, что необходимо убрать траву, - сообщил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - А также то, что за это грозит административная ответственность. Жильцы, которые не убирают растущую траву, будут привлечены по ст. 505 КоАП РК, которая предусматривает предупреждение, а также штраф в размере 20 МРП. С начала года мы привлекли к ответственности 800 жителей Уральска. Кроме того, ежедневно у нас работает экипаж по нулевой терпимости, то есть это правонарушения по выбросу мусора в неположенных местах. По таким правонарушениям были оштрафованы 1000 человек. Однако травой зарастает не только частный сектор, но и пустыри вдоль железной дороги, заброшенных зданий. По улице Производственной, к примеру, вдоль гаражей трава по всей вероятности в этом году не косилась. Что касается арыков, в этом году они как никогда не видели воды. По ул. Курмангазы по всей их длине лежит слой земли, потрескавшейся от сухости. А вот по ул. Лермонтова арыки и вовсе заросли травой. trin trava (1) trin trava (4) trin trava (5) trin trava (6) trin trava (7) trin trava (8) trin trava (10) trin trava (11) trin trava (2) trin trava (3) trin trava (9) trin trava (12) trin trava (13) Фото Медета МЕДРЕСОВА