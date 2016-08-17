Объехав город, мы убедились, что на самом деле некоторые улицы буквально заросли травой. Однако стоит отметить, что такое встречается в основном в частном секторе. В центре города на ул. Алмазова с обеих сторон от автодороги вдоль домов трава выше колен. То же самое и на улице Петровского. Кстати, там мы как раз встретили 4 работников "Жайык таза кала", которые срезали траву возле частных домов. - Вообще хозяева возле своего двора должны сами дергать траву, но они этого не делают, - рассказал один из рабочих. - Совсем люди обленились, скоро в собственном дворе перестанут траву рвать. Такая же картина предстает и на улицах Алматинская и Казталовская. По словам начальника МПС г.Уральск Муслима ДЖАРДЕМОВА, люди обязаны убирать траву на территории, прилегающей к дому. Более того, по этому поводу проводили месячник. - То есть участковые инспекторы ходили по домам, выдавали уведомления и разъясняли, что необходимо убрать траву, - сообщил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - А также то, что за это грозит административная ответственность. Жильцы, которые не убирают растущую траву, будут привлечены по ст. 505 КоАП РК, которая предусматривает предупреждение, а также штраф в размере 20 МРП. С начала года мы привлекли к ответственности 800 жителей Уральска. Кроме того, ежедневно у нас работает экипаж по нулевой терпимости, то есть это правонарушения по выбросу мусора в неположенных местах. По таким правонарушениям были оштрафованы 1000 человек. Однако травой зарастает не только частный сектор, но и пустыри вдоль железной дороги, заброшенных зданий. По улице Производственной, к примеру, вдоль гаражей трава по всей вероятности в этом году не косилась. Что касается арыков, в этом году они как никогда не видели воды. По ул. Курмангазы по всей их длине лежит слой земли, потрескавшейся от сухости. А вот по ул. Лермонтова арыки и вовсе заросли травой.