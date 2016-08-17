Сегодня, 17 августа, депутату мажилиса Парламента Снежанне ИМАШЕВОЙ, которая в настоящее время находится в Уральске, показали два участковых пункта полиции. Один из них – УПП №18, расположенный в доме №5 микрорайона 5. Как выяснилось, в данном пункте работают 3 участковых инспектора, а также инспектор ювенальной полиции и инспектор, курирующий подучетных лиц. - На трех участковых приходится порядка 15 тысяч человек, это по 5 тысяч человек на одного участкового. Хотя нагрузка должна составлять не более 2300 человек. Во дворах в данном квадрате установлены 4 камеры видеонаблюдения системы «Безопасный двор», которые помогают раскрыть преступления. К примеру, в данном районе возле кафе «Достар» постоянно собирается молодежь, а в прошлом году там произошло убийство, которое удалось быстро раскрыть благодаря установленной видеокамере, - рассказал начальник местной полицейской службы г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ. Между тем, по словам начальника МПС по области Манарбека ГАБДУЛЛИНА, на сессии маслихата депутаты выделили деньги на приобретение 202 камер видеонаблюдения. Кроме того, до конца года сельским участковым пунктам полиции приобретут 50 автомашин. - В настоящее время в городе не хватает двух участковых пунктов полиции – в районе Ледового дворца и в поселке Зачаганск, где участковые принимают в отделе полиции, что неудобно для населения, - рассказал депутату Манарбек ГАБДУЛЛИН. Кроме того, депутату пожаловались на изменения в законодательстве. К примеру, сейчас участковые не могут применять в отношении дебоширов и хулиганов административный арест до 48 часов. - Раньше мы могли задержать семейного дебошира или хулигана на 48 часов, сейчас не более чем на три часа. Отсюда жалобы от населения. Люди приходят и жалуются, говорят, мол, вы зачем его отпустили через три часа. А мы ничего сделать не можем, - говорят участковые. К слову, еще одной проблемой являются помещения УПП, которые не предназначены для этого. Один из таких пунктов показали Снежанне ИМАШЕВОЙ. Это УПП №5, расположенный на первом этаже общежития по адресу: ул. Х.Чурина, 119. - В маленькой комнате работают 5 инспекторов. Кроме того, отдельного входа нет, поэтому и подучетные лица, и хулиганы ходят по общему коридору. Кстати, у данного пункта одна из самых больших территорий, здесь и многоэтажки, и частный сектор, и 16 дачных обществ в районе Телецентра, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН.