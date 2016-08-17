Кроме спортсменов, на площадь пришли и простые горожане, причем целыми семьями. Несмотря на то, что бой был назначен на 0.30, болельщики собрались к полуночи. - Мы все собрались сегодня здесь, чтобы поддержать нашего соотечественника. Я пришел с семьей. Конечно, я мог бы посмотреть бой дома по телевизору, но решил прийти сюда и поболеть со всем народом. Желаю удачи Данияру, - говорит Медет МЕРГАЛИЕВ. На площадь также пришел брат спортсмена Амирхан. Он рассказал, что списывался с братом по WhatsApp и тот заявил, что сделает все возможное для победы. Люди были настроены только на победу земляка. - Сегодня наш земляк выступает в финальном бою. Мы ждем только победы и естественно золотую медаль. Узбекский боксер - неплохой, но мы все равно верим в победу нашего боксера, - говорит Дастан МЫРЗАГАЛИЕВ. В половине первого ночи все замерли, смотря бой. Данияр Елеусинов встретился на ринге с узбекским боксером Шахрамом Гиясовым. Во всех трех раундах казахстанский спортсмен одержал победу. Таким образом, Данияр Елеусинов завоевал "золото" на Олимпиаде в Рио. Уральцы аплодировали стоя. Около 10 минут не смолкали крики: "Данияр, молодец", "Алга Казахстан". Этой победе радовались и дети, и взрослые. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, который тоже был на площади, заявил, что это была заслуженная победа. Тем более что Данияр незадолго до боя получил травму, однако смог выйти на ринг и при этом победить. Таким образом, Данияр ЕЛЕУСИНОВ принес третью олимпийскую золотую медаль в копилку Казахстана. За четыре дня до окончания олимпийских игр казахстанские спортсмены идут на рекорд по количеству завоеванных медалей. Сегодня в активе сборной уже 12 медалей различного достоинства. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Напомним, золотые медали Олимпиады завоевали штангист Нижат Рахимов, боксер Данияр Елеусинов и пловец Дмитрий Баландин. Серебряными призерами стали Василий Левит, Жазира Жаппаркул, Елдос Сметов. "Бронза" на счету Фархада Харки, Карины Горичевой, Александра Зайчикова, Эльмиры Сыздыковой, Галбадрах Отгонцэцэг и Ольги Рыпаковой.