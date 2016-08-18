Контролирующие органы провели рейд на железной дороге. Они выписывали предупреждения и проводили мини-лекции тем уральцам, которые переходили пути в неположенных местах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Место проведения профилактического рейда, одно из самых оживленных. Через железнодорожный путь вдоль Желаевской трассы ежедневно проходят десятки людей. Их совершенно ничего не пугает, молодые люди идут в наушниках, не оглядываясь по сторонам, другие и вовсе переходят через пути, в то время как на них несется поезд. Некоторые из прохожих даже не обращают внимания на замечания, а вот тем, кого все же удалось остановить, сотрудники транспортной полиции вручали памятки о правилах безопасности.
- Все что можно мы делаем, такая работа проводится по всему Казахстану, но статистика неумолима, ежегодно 1-2 человека, зачастую в нетрезвом состоянии попадают под поезд, - рассказал начальник технического отдела уральского отделения ГП филиала АО «КТЖ» Кайрат КАУТАНОВ.
По вине людей в текущем году было зарегистрировано 12 экстренных торможений. Поезд - не автомобиль, быстро остановиться он не может. Тормозной путь достигает 1000 метров даже при экстренной остановке. Машинист вместе с торможением громко сигналит, но его слышат далеко не всегда. Такие рейды проводятся регулярно, они, кстати, помогают, если в прошлом году было зарегистрировано 1189 нарушений, то в этом году вполовину меньше.
- Выезжаем на такие объекты и иногда выписывать административные штрафы, люди возмущаются из-за того, что не везде знаки установлены, что переход через железную дорогу запрещен, - пояснил инспектор ЛОВД на станции Уральск Канат НУРГАЛИЕВ.
В этом году на железной дороге уже был один смертельный случай наезда на человека. В целях предупреждения травматизма в школах проводятся профилактические беседы, однако пока до желаемого результата еще далеко.
Несмотря на то, что статистика нарушений стала меньше, люди все равно продолжают нарушать правила, и объясняют это они тем, что нет пешеходных мостов. То, что железная дорога несет в себе массу опасностей, знают все, однако другого пути на остановку, домой или в школу здесь нет.
- Здесь переходить больше нигде, либо нам через автопарковский мост ходить, либо через желаевский переезд, согласитесь, что это не вариант? А маршрутов, которые бы ездили, нет, администрация города это не предусмотрела. Нужно какой-то мост хотя бы построить здесь. Памятки везде висят, что нельзя ходить, я понимаю. Ну, а нам как быть тогда? - возмущается жительница города
Одним из самых опасных участков в городе считается перегон Уральск-Желаево. По обе стороны железной дороги находятся жилые массивы, поэтому люди вынуждены каждый день совершать несанкционированные переходы, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Таблички «Берегись поезда», совершенно не помогают, штрафы в размере 5 МРП тоже. Поэтому пока через железные дороги не установят пешеходные мосты, люди так и будут рисковать собственной жизнью.
Виктор МАКАРСКИЙ