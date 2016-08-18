Место проведения профилактического рейда, одно из самых оживленных. Через железнодорожный путь вдоль Желаевской трассы ежедневно проходят десятки людей. Их совершенно ничего не пугает, молодые люди идут в наушниках, не оглядываясь по сторонам, другие и вовсе переходят через пути, в то время как на них несется поезд. Некоторые из прохожих даже не обращают внимания на замечания, а вот тем, кого все же удалось остановить, сотрудники транспортной полиции вручали памятки о правилах безопасности. - Все что можно мы делаем, такая работа проводится по всему Казахстану, но статистика неумолима, ежегодно 1-2 человека, зачастую в нетрезвом состоянии попадают под поезд, - рассказалПо вине людей в текущем году было зарегистрировано 12 экстренных торможений. Поезд - не автомобиль, быстро остановиться он не может. Тормозной путь достигает 1000 метров даже при экстренной остановке. Машинист вместе с торможением громко сигналит, но его слышат далеко не всегда. Такие рейды проводятся регулярно, они, кстати, помогают, если в прошлом году было зарегистрировано 1189 нарушений, то в этом году вполовину меньше. - Выезжаем на такие объекты и иногда выписывать административные штрафы, люди возмущаются из-за того, что не везде знаки установлены, что переход через железную дорогу запрещен, - пояснилВ этом году на железной дороге уже был один смертельный случай наезда на человека. В целях предупреждения травматизма в школах проводятся профилактические беседы, однако пока до желаемого результата еще далеко. Несмотря на то, что статистика нарушений стала меньше, люди все равно продолжают нарушать правила, и объясняют это они тем, что нет пешеходных мостов. То, что железная дорога несет в себе массу опасностей, знают все, однако другого пути на остановку, домой или в школу здесь нет. - Здесь переходить больше нигде, либо нам через автопарковский мост ходить, либо через желаевский переезд, согласитесь, что это не вариант? А маршрутов, которые бы ездили, нет, администрация города это не предусмотрела. Нужно какой-то мост хотя бы построить здесь. Памятки везде висят, что нельзя ходить, я понимаю. Ну, а нам как быть тогда? - возмущается жительница города Одним из самых опасных участков в городе считается перегон Уральск-Желаево. По обе стороны железной дороги находятся жилые массивы, поэтому люди вынуждены каждый день совершать несанкционированные переходы, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Таблички «Берегись поезда», совершенно не помогают, штрафы в размере 5 МРП тоже. Поэтому пока через железные дороги не установят пешеходные мосты, люди так и будут рисковать собственной жизнью.