Останки подростка нашли на окраине районного центра Актюбинской области Хромтау, сообщает "Актобе Таймс". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 17 августа в 13:10 скелетированный труп обнаружили в воде отработанного месторождения «Гигант» на окраине города Хромтау. В найденных останках 37-летняя мать опознала своего сына. Пока неизвестно, ребенок утонул сам или погиб насильственной смертью. Назначены экспертизы. Напомним, Леонид Ищенко пропал 20 декабря 2014 года. В тот день Десятиклассник как обычно ушел утром в школу, но на занятия так и не пришел. Домой Леонид тоже не вернулся. Розыски подростка вели по всей области. Мальчика искали около 1000 полицейских и 165 волонтеров Хромтауского патриотического клуба «Кахарман». В полиции даже завели уголовное дело по статье «Убийство». Позже родители пропавшего мальчика завили, что в полиции на них оказывают давление, заставляя признаться в убийстве мальчика. В семье была неблагоприятная обстановка.