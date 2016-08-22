Фото с сайта www.24.kz Накануне соревнований министерство спорта и туризма Казахстана официально назвала сумму премиальных победителям и призерам Олимпиады. Они утверждены постановлением правительства РК №1435 от 19 декабря 2014 года. Чемпионы получат 250 тысяч долларов, серебряные призеры - 150 тысяч, а бронзовые - 75 тысяч. Кроме того, премия полагается и спортсменам занявшим четвертые, пятые и шестые места - 30, 10 и 5 тысяч долларов соответственно. Аналогичные суммы выплачиваются и тренерам, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной. На Олимпиаде в Рио казахстанские спортсмены выиграли 17 медалей - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых. Также в активе команды два четвертых и шесть пятых мест. Таким образом, в сумме государство выплатит спортсменам и тренерам 4 миллиона 590 тысяч долларов (свыше 1 миллиарда 551 миллиона 420 тысяч тенге). Денежные премии будут выплачены в тенге по текущему курсу к доллару. Сумма аналогична вознаграждению за ОИ-2012, но из-за девальвации национальной валюты спортсмены получат в 2,5 раза больше, чем четыре года назад. Кроме того, каждый победитель и призер будут обеспечены квартирой по месту прописки: чемпиону - трехкомантная, серебряному призеру - двухкомнатная, бронзовому - однокомнатная. Наверняка они также получат материальное вознаграждение от своих регионов и спортивных федераций. Например, федерация бокса уже сообщила, что серебряный призер Василий Левит будет премирован как чемпион. Напомним, золотые медали Казахстану в Рио принесли тяжелоатлет Нижат Рахимов, пловецДмитрий Баландин и боксер Данияр Елеусинов. Серебряными призерами стали боксерыВасилий Левит и Адильбек Ниязымбетов, тяжелоатлетка Жазира Жаппаркул, дзюдоист Елдос Сметов и борец Гюзель Манюрова. Бронзовые награды выиграли тяжелоатлеты Фархад Харки,Карина Горичева и Александр Зайчиков, боксеры Иван Дычко и Дарига Шакимова, борцыЭльмира Сыздыкова и Екатерина Ларионова, дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг и легкоатлеткаОльга Рыпакова. Всего на Олимпиаде в Рио Казахстан представляли 104 спортсмена в 26 видах. Прошедшие Игры стали для страны рекордными по количеству серебряных медалей и общему количеству наград. Больше, чем Казахстан, за призовое место на Олимпиаде в мире платят только две страны - это Азербайджан, где чемпиону полагается 510 тысяч долларов, и Таиланд, который премирует суммой 314 тысяч долларов, но выплачивает ее на протяжении 20 лет.