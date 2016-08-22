Иллюстративное фото из архива "МГ" Заведующий сектором жилья и приватизации ЖКХ города Уральск Арман БИСИМБАЛИЕВ сообщил, что ЖКХ начинает прием документов на арендное жилье с последующим выкупом по направлению АО "Казахстанская ипотечная компания". - 6 категорий очередников могут получить квартиры, это многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, оралманы, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций, - рассказал Арман БИСИМБАЛИЕВ. - Документы принимаются на 5 пятиэтажных домов в поселке Зачаганск. В каждом доме по 100 квартир, из них 60 - 1-комнатных квартир, 24 - 2-комнатных и 16 - 3-комнатных. Также очередники могут претендовать на 27 3-комнатных квартир, которые находятся в новом доме в микрорайоне имени Кунаева. Арман БИСИМБАЛИЕВ пояснил, что формирование участников данного направления будет производиться по подгруппам. Для подгруппы 1 очередники МИО указанных категорий, состоящие в браке не менее 3 лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов менее 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый. Ко второй подгруппе относятся все категории, не входящие в подгруппу 1. Стоит отметить, что это жилье выдается в аренду с последующим выкупом, но без первоначального взноса на 20 лет. Так, средний платеж за 1-комнатную квартиру будет составлять 25818 тенге, за 2-комнатную - 36410 тенге, за 3-комнатную - 51636 тенге и за 3-комнатную квартиру в микрорайоне имени Кунаева 70560 тенге. Документы сдаются в электронном виде через ЦОН. Для этого, гражданам, состоящим на учете необходимо получить на всех совершеннолетних членов семьи ЭЦП. Также Арман БИСИМБАЛИЕВ обратился с просьбой к очередникам, которые будут сдавать документы по этой программе. - Необходимо прийти к нам, в отдел ЖКХ, чтобы сверить документы. То есть нужно пройти перерегистрацию и сообщить свой ИИН, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. Перечень документов для участие в программе «Развития регионов до 2020 года»: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит; 3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан; 4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте; 5) справка с места работы заявителя (для категории: государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций); 6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи; 7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе (для группы I); 8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.