Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 августа, в департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области состоялось вручение сертификатов директорам трех учебных заведений. - Последние три года мы участвуем в республиканской акции "Дорога в школу". В этом году мы помогаем Областному детскому дому, Кушумскому психоневрологическому медико-социальному учреждению и областной специальной школе-интернату для детей с нарушениями интеллекта, - сообщил заместитель руководителя ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН. - Мы личным составом решили и в этот раз собрать однодневную зарплату и перечислить ее нуждающимся детям. Всего нами было собрано 5,7 млн тенге. Берик УТЕУЛИН также отметил, что два года подряд они оказывали материальную помощь трем учреждениям управления образования, однако из-за того, что произошла инфляция и полицейские не так давно собрали 6 млн тенге и перечислили их семьям погибших коллег в Алматы, они смогли помочь только трем школам. Директора учебных заведений в свою очередь поблагодарили всех сотрудников полиции и заявили, что в этом году помимо госорганов активно помогают и предприниматели. Так, к примеру, директор столярного цеха "Сандыктар" Биржан КУЖАКОВ подарил всем учреждениям, где учатся дети с ограниченными возможностями, вертикализаторы.