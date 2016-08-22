Выборы нового акима города состоятся 12 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Главным претендентом на эту должность названа заведующая районным отделом образования Айымгуль ТРЖАНОВА. Об этом стало известно на общественных слушаниях с участием акима Бурлинского района Алдияра ХАЛЕЛОВА. Он предложил кандидатуру Тржановой. - Я объехал все школы и детсады района. Заметно, что работа отлажена. Виден руководитель, знающий свое дело. Уже не первый год по итогам ЕНТ Бурлинский район в области на лидирующих позициях. А это о чем-то говорит. В городе нужна хозяйская рука. Думаю, Айымгуль Максутовна достойная кандидатура на пост акима города, - сказал Халелов. К слову, экс-аким города Жеткин Ермуканов, выбранный на должность градоначальника в июле 2015 года, проработал всего лишь год и был уволен по собственному желанию.