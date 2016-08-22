Иллюстративное фото из архива "МГ" Главным претендентом на эту должность названа заведующая районным отделом образования Айымгуль ТРЖАНОВА. Об этом стало известно на общественных слушаниях с участием акима Бурлинского района Алдияра ХАЛЕЛОВА. Он предложил кандидатуру Тржановой. - Я объехал все школы и детсады района. Заметно, что работа отлажена. Виден руководитель, знающий свое дело. Уже не первый год по итогам ЕНТ Бурлинский район в области на лидирующих позициях. А это о чем-то говорит. В городе нужна хозяйская рука. Думаю, Айымгуль Максутовна достойная кандидатура на пост акима города, - сказал Халелов. К слову, экс-аким города Жеткин Ермуканов, выбранный на должность градоначальника в июле 2015 года, проработал всего лишь год и был уволен по собственному желанию.