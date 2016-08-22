Но главной новостью блог-тура стало известие о том, что в скором времени «ALTEL»совместно с «Теле2» запустят 4G+, пока в качестве пилотного проекта. Скорость соединения будет многообещающей: от 250 до 300 мегабит в секунду.Представители компании утверждают, что на сегодня это самая высокая скорость соединения в мире. Кроме того, как стало известно, «ALTEL»и «Тele2» продолжают активное развертывание сети 4G по всему Казахстану, увеличивая скорость соединения. В планах компании – предоставить одинаково высокую скорость абонентам, независимо от загрузки канала. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Лицензия 16015423 от 16 октября 2016 выдана Министерством информации и коммуникации РК На правах рекламы.
