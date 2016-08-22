Фото с сайта bnews.kz На этом, по словам защитника, настаивает как сам подозреваемый, так и его родители. Ранее отец Нурбека Әжімбай заявлял, что его сын оказался "не в то время и не в том месте". 10 августа уголовное дело об умышленном убийстве 23-летнего студента Ерасыла Аубакирова было направлено в столичный Специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Сегодня с 15.00 проходит предварительное заседание в закрытом режиме. На предварительное заседание приехали родители погибшего Ерасыла Аубакирова. Интересы родственников погибшегопредставляет адвокат Тельман Аленов. "Такого разговора не было: хотят они (родственники) присутствовать в суде или не хотят. Они пригласили меня как адвоката. Я буду представлять их интересы в суде", - сообщил корреспонденту адвокат Тельман Аленов. Ранее в Справочнике судебных дел была опубликована информация о назначении даты судебного разбирательства по резонансному делу. Тогда отмечалось, что рассматривать дело будет судья Айжан Шаяхметова. Сегодня стало известно, что дело рассмотрит судья Асхат Аширбеков. В качестве процессуальных прокуроров выступают Арсен Бегалин и Наталья Жунусова. Напомним, по подозрению в совершении убийства молодого человека в феврале этого года были задержаны четыре человека - Аян Мейрбаев, Андрей Тихоненко, Виталий Шерстенев и Нурбек Әжімбай. Позже дело в отношении одного из фигурантов дела - Аяна Мейрбаева - было прекращено. "7 мая 2016 года с согласия прокуратуры Астаны была отменена мера пресечения - содержание под стражей в порядке статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса в отношении Мейрбаева. Он был освобожден", - заявил ранее официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. Нурбеку Әжімбай, Виталию Шерстеневу и Андрею Тихоненко предъявлены обвинения по нескольким статьям: "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", "Незаконное лишение свободы", "Насильственные действия сексуального характера","Убийство" и "Вымогательство". Тело 23-летнего Ерасыла Аубакирова с признаками насильственной смерти полицейские обнаружили 10 февраля. По подозрению в совершении убийства были задержаны четыре человека. Ерасыл Аубакиров был студентом шестого курса столичного медвуза. Он вышел из дома 3 февраля этого года и не вернулся. На следующий день после его исчезновения друзья молодого человека начали поиски.