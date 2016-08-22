По словам замруководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, сейчас все работники здравоохранения уже прошли подготовку для разъяснения населению системы медицинского страхования. - Сегодня на совещании мы проведем подготовку спикеров в госструктурах. Здесь присутствуют руководители департамента по защите труда, социальной защиты и заместители акимов районов. Завтра, 23 августа, начнутся выезды в сельские округа, где наши специалисты подготовят акимов сельских округов, чтобы и они могли разъяснить сельчанам, что такое медстрахование, для чего оно нужно и всю его систему. Кроме того, чтобы донести населению, они будут обязаны следить за тем, чтобы эта система работала, - пояснила Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Планируется совместная работа со 148 сельскими акимами. Также Маншук АЙМУРЗИЕВА отметила, что внедрение медицинского страхования поможет управлению здравоохранения улучшить качество получаемых медицинских услуг. Так, к примеру, в области растет число людей, которым для лечения необходимо дорогостоящее оборудование, но того финансирования, которое выделяется государством, недостаточно, чтобы покрыть все расходы и купить такое оборудование. С введением обязательного медицинского страхования в нашей республике многие проблемы в сфере здравоохранения могут решиться. - Сейчас в области у нас увеличилась продолжительность жизни, увеличилась рождаемость и соответственно количество потребителей медуслуг стало больше. Введение такого вида получения медицинских услуг не значит, что все в поликлиниках будет платно. У нас так и останется пакет гарантированного бесплатного медобеспечения для определенных слоев категорий граждан. Кроме того, те, кто не в состоянии делать взносы по программе медстрахования, будут лечиться бесплатно. Это студенты, беременные, дети, инвалиды и еще ряд категорий, - заявила заместитель руководителя облздрава Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Уже к 5 декабря мы должны будем сдать в министерство здравоохранения первые сведения о проходящей подготовке. Напомним, что обязательное медицинское страхование будет введено в Казахстане в 2018 году.