Иллюстративное фото с сайта topwar.ru В Алматинской области задержаны четыре человека, готовившие теракты против полиции, КНБ и гражданских лиц, сообщили в пресс-службе КНБ РК. В регионе была проведена спецоперация по задержанию четырёх членов радикальной группы, планировавших серию террористических актов на территории страны. "У задержанных участников группы, являющихся гражданами Казахстана и Кыргызстана, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и религиозно-экстремистские материалы, которые находились по местам их проживания и в специально обустроенных тайниках", - говорится в официальном пресс-релизе ведомства. В КНБ отметили, что задержанные планировали совершать террористические атаки как в отношении сотрудников правоохранительных структур, так и в отношении обычных граждан. "Нейтрализованы планы радикалов по совершению вооруженных нападений на сотрудников и места дислокации подразделений КНБ, полиции и воинских частей. На следующем этапе ими были намечены террористические атаки на места массового скопления населения", - отмечается в сообщении. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по этому факту продолжаются, об их результатах пообещали сообщить дополнительно. В июле прокуроры Акмолинской области сообщили о розыске четырёх человек, подозреваемых в терроризме. В Актобе осудили на шесть, семь и восемь лет лишения свободы 12 террористов, которые собирались выехать в Сирию для участия в военных действиях в составе террористической организации ИГИЛ.