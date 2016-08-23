!!! Справки и запись: 51-85-61, 8778-448-45-07, 26-20-53, 8777-478-88-45

Языковой Центр «Destination». Головной офис: ул. Жукова, 1, 3 этаж, офис 321 (4 эт. Бизнес центр на площади М.Маметовой) 51-85-61, 8778-448-45-07, 8705-804-52-07. Группа ВК http://vk.com/destination_kz.

- С 24 августа по 1 сентябрявсем новым ученикам и тем, кто в данный момент у нас обучается. Кто хочет изучать китайский или французский языки, получает скидку по акции в размере 30%. Чтобы получить скидку для новых учеников, необходимо пройти тестирование и внести оплату до 1 сентября. Ученики, которые уже обучаются у нас, могут оплатить сразу за три месяца и получить скидку в размере 20% на все три месяца. Также у нас круглогодично предоставляется скидка детям из одной семьи – каждому ребенку по 10%. Кроме того, предоставляется скидка на второй язык в размере 10% и 20% на третий язык.- На обучение мы принимаем детей с 1-го класса. Для детей формируются отдельные группы с казахским языком обучения и с русским языком обучения. Мы также приглашаем взрослых изучать иностранные языки. Для них специально формируются мини-группы по возрасту и уровню в вечернее время. Вообще занятия идут с 9:00 до 21:00.- Во всех наших филиалах у нас мини-группы по 4-6 человек. Мы всегда отталкиваемся от пожеланий учеников, если им некомфортно, мы делим группы, либо переводим в более комфортную группу. Обучение проходит три раза в неделю по одному часу (понедельник-среда-пятница или вторник-четверг-суббота). Также есть возможность обучаться персонально в любое удобное время.- В феврале мы открыли кружки для детей: танцевальная, вокальная и театральная студии. Участие в данных кружках бесплатное. Также есть разговорный клуб, детский клуб и клуб по игре в мафию на английском. Кроме того, дети смогут участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Destination: праздники, спортивные состязания. Для наших учеников это все- Я рекомендую начать изучать второй язык с 8-го класса, к моменту завершения школы ребенок будет знать два международных языка. И конечно, у такого человека будет много возможностей.- Да, филиал уже функционирует на протяжении нескольких месяцев. В данный момент в этом филиале занятия проводит наш самый опытный преподаватель Ляззат Багдатовна в просторной аудитории.

На правах рекламы.