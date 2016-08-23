Ждем вас в гости по адресу: ТД "ИРС", пр. Достык-Дружба, 215, бутик №7. ТД «Байтерек», мкр. Астана, 3/1, 2 этаж, бутик № 26. Тел.: 8 701 491 67 77, 8 777 694 15 64.

Торжество решено было провести в новом микрорайоне города на площади возле Дворца бракосочетания. Для тех, кто не знает, в сети магазинов «Умный Я» продаются самые познавательные игрушки для любого возраста: игрушки-«мякиши», деревянные игрушки, электронные конструкторы, наборы юных химиков и многое другое.– Мы решили, что первый наш день рождения должен стать настоящим праздником не только для нас, но и для наших покупателей, - говорит одна из владелиц магазина Алия. – И сегодня их ждет развлекательное шоу с подарками и розыгрышами призов. Это так здорово, когда можешь подарить людям праздник.Возле импровизированной сцены собрались дети, которые с любопытством выпытывали у взрослых, что же их ждет. В гости к собравшейся ребятне пришли мультяшные Фиксики, заставившие детей от души веселиться и посмеяться.Пока дети развлекались в веселых викторинах, их родители подходили к лототрону и регистрировались для участия в розыгрыше. - Сегодня мы разыгрываем три сертификата на сумму 5, 7 и 10 тысяч тенге, а также 40 утешительных призов. Участником розыгрыша мог стать каждый, кто в эти дни совершал покупку в наших магазинах на сумму свыше 5 тысяч тенге, - говорит вторая владелица сети магазинов Елена. – Каждому покупателю мы давали купон, который, зарегистрировав, мы помещаем для розыгрыша в лототрон. Думаю, что без подарков никто не останется.После полуторачасового шоу с Фиксиками, ребята смогли вдоволь натанцеваться с диснеевской кошечкой Китти, а также сфотографироваться на память с любимыми героями.И вот наступил долгожданный час розыгрыша. На сцену приглашали детей, которые собственноручно крутили барабан лототрона и важно вытягивали счастливые билетики.– У меня трое детей, два сына и младшая дочка, - говорит одна из победительниц розыгрыша Эльвира ВАЛИЕВА. – Очень любим магазин «Умный Я», только здесь можно купить умную игрушку, которая будет помогать ребенку развиваться и расти умным и эрудированным. Спасибо за такой праздник. Мы очень любим вас!Никто в этот день не ушел с праздника с пустыми руками. Все, кто участвовал в розыгрыше, получили полезные утешительные призы, которые помогут весело и с пользой провести время.Спасибо всем, кто пришел к нам на праздник.На правах рекламы.