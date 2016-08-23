Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Сырымского района Абата ШЫНЫБЕКОВА, Сырымский район привлекает инвесторов из-за увеличения грузовых и пассажирских перевозок на республиканской трассе Самара-Шымкент. - Сейчас уже имеются проекты кенпингов и автосервисов, которые будут строить наши местные предприниматели. Кроме того, инвестиционную привлекательность имеют и наши свободные пастбища. В этом направлении тоже есть инвестор, с которым у нас уже определено место для строительства откормочной площадки на три тысячи голов крупнорогатого скота, - пояснил аким района Абат ШЫНЫБЕКОВ. - Также сейчас имеет большой интерес развитие рыболовства на реке Анката. А пока в нашем районе только одно крестьянское хозяйство, которое занимается рыболовством. Также Абат ШЫНЫБЕКОВ отметил, что экономическое положение района по сравнению с прошлыми годами значительно улучшилось за счет налоговых поступлений в местный бюджет от предпринимателей. - По территории Сырымского района проходит газопровод. Компания, которой она принадлежит ранее платила налоги, которые оставались в местном бюджете. Однако с прошлого года вступил в силу новый закон, и все деньги от аренды идут сразу в республиканскую казну. Но несмотря на это, мы достигли того же уровня налоговых поступлений, что и в 2014-2013 годах, - отметил аким района. Кроме того, в текущем году в районе полностью завершён ремонт дороги протяженностью 12 км до села Булдурты, стоимость 540 млн тенге. Также в направлении Жымпиты-Каратобе на дороге протяжённостью 55 км проводится ремонт на общую сумму 2,6 млрд тенге. - Районный центр у нас имеет 45 улиц, общая длина которых составляет 27,2 км. В настоящее время разработана ПСД на строительство и ремонт десяти улиц. Если 2015 году на общую сумму 206 млн тенге проведены ремонтные работы трех улиц, то в этом году на сумму 162 млн тенге идёт ремонт ещё 5 улиц. Таким образом, мы обновляем 30% дорог райцентра общего пользования, - отметил Абат ШЫНЫБЕКОВ. - Если говорить о газификации поселков района, то в прошлом году природным газом были обеспечены 12 населенных пунктов. На сегодняшний уже 22 поселка полностью газифицированы. Таким образом у нас охвачено 92% поселков.