Фото Медета Медресова Молодой человек на собственном авто организовал автопробег по городам Казахстана. Все собранные им средства пойдут на лечение малышки из Караганды. - Я вообще планировал поехать по городам Казахстана до Актау, у меня там друзья живут, - рассказал Жасулан. - В каждом городе у меня есть друзья, и я планировал заехать к ним в гости. А через несколько дней мой друг скинул мне сообщение, что у его одноклассницы беда - их ребенок заболел раком. Он просил, чтобы мои друзья сделали репост во всех соцсетях. И вот я принял решение совместить свою поездку с благотворительностью, потому что сейчас люди не особо доверяют просьбам в сетях, так как там развелось много аферистов. Я созвонился с мамой девочки, мы договорились об условиях и я принял решение о таком вот автопробеге. По словам Жасулана, семья девочки живет в Алматы, и он лично с ними не знаком. Он знает лишь, что у Адемы 3 стадия рака брюшной полости. Папа девочки военный, семья вполне благополучная. Лечение они проводили за свой счет. Первые три химиотерапии родители оплатили сами, продали все, что можно было. Но врачи назначили еще 5 химиотерапий, а также девочке нужна операция, которую нужно делать в Сеуле. У семьи нет таких средств, и они были вынуждены обратиться с такой просьбой. - Когда я обратился в различные компании, то выяснилось, что денег на благотворительность у них нет, но в бюджет заложен расход на рекламу, - говорит Жасулан. - И я предложил им рекламу на своем авто. Компании откликнулись на мое предложение. К примеру, "Гелиос" спонсировал весь мой маршрут топливом. Некоторые начали говорить, мол, лучше бы эти деньги, выделенные на бензин, отдал родителям и все. Но это не правильно. Это просто определенная сумма. А моя задача - рассказать всем, что существует такая проблема. Первым городом на пути Жасулана стала Астана. Там, по его словам, его тепло встретили, организовали сбор средств. Путешественник сразу же пояснил, что ни у кого не берет денег на руки. Все средства волонтеры сами перечисляют на счет родителей. - В Актобе меня также встречал кортеж автолюбителей, подключили к "Zello Aktobe". Вчера, 22 августа, в городе прошел автопробег в сопровождении ДПС. Люди, когда видят это, они помогают, - пояснил Жасулан СЕЙСЕНХАНОВ. - Ночью вот приехал к вам, в Уральск, здесь у меня также живет друг. Далее путешественник отправится в Атырау, затем в Актау, Кызылорду, Туркестан, Шымкент, Тараз и Алматы. В Алматы 14 сентября пройдет концерт с участием казахстанских звезд в одном из ресторанов. Вход, естественно, будет платный. Но все собранные средства пойдут на лечение Адеме. На вопрос, где молодой человек берет деньги на свои нужды, он отвечает, что, в принципе, и затрат у него нет. В каждом городе у него друзья, у которых он останавливается. Более того, его даже приглашают незнакомые люди остановиться у них. К тому же по дороге он берет попутчиков, деньги он также перечисляет на счет больной девочки. Жасулан рассказывает, что в соцсетях к нему обращаются люди с просьбой о помощи. Во время нашего разговора подъехал молодой человек, который рассказал, что из соцсетей узнал о том, что Жасулан сейчас в Уральске. - Вот, думаю, надо приехать, пока еще не знаю, чем помочь даже, - пояснил парень. Жасулан уверен, что таким образом соберет средства для малышки.