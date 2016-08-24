Фото с сайта Tengrinews.kz Также внедорожники Toyota Land Cruiser Prado получили Василий Левит и Гузель Манюрова. Акимат города решил преподнести такой щедрый подарок этим спортсменам, так как именно они представляли Олимпийскую сборную Казахстана от Астаны. В ночь на 24 августа в Международный аэропорт столицы прибыл самолет рейсом Рио-Амстердам-Астана. На борту него находились казахстанские боксеры и спортсмены по женской борьбе. Встречать спортсменов приехал лично аким города Асет Исекешев. Он одним из первых поздравил призеров Олимпиады с триумфом на Рио.