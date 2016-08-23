Иллюстративное фото из архива "МГ« Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с терроризмом, 20 августа в дежурную часть Абайского отдела полиции позвонили сотрудники уральского филиала компании «Билайн», которые сообщили, что к ним поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что в их здании заложена бомба. — На место ЧП были направлены все соответствующие службы. Также была проведена эвакуация техперсонала, гражданских лиц, в том числе жильцов верхних этажей дома, в котором расположен офис сотовой компании. Всю прилегающую территорию осмотрели кинологи, но никаких взрывоопасных предметов они не нашли, — пояснили в антитеррористическом штабе. — В тот же день была установлена личность телефонного «террориста». Им оказался 42-летний житель Республики Узбекистан, который находился в состоянии алкогольного опьянения и факт звонка подтвердил. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОВД по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».