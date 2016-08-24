Об этом сообщил руководитель филиала №48 национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Аскара АМАНБАЕВА, на базе ЗКГУ имени М. Утемисова комлексное тестирование должны были сдавать 1725 человек. - Тестирование прошло в два потока. На базе нашего университета сдавали тестирование абитуриенты нашего вуза, а также ЗКИТУ, куда входит 4 частных вуза, - сообщил Аскар АМАНБАЕВ. - На КТ не явились 180 человек. Таким образом количество сдающих состтавило 1586 человек. Из них лишь 25% преодолели пороговый балл. Средний балл комплексного тестирования составил 35,6. Аскар АМАНБАЕВ пояснил, что комплексное тестирование проходило в таком же режиме, как и ЕНТ. То есть с применением всех технических средств - металлоискатели, а также оборудование, подавляющее сигнал сотовой связи. Тем не менее, выпускники, не набравшие проходной балл, все же могут быть зачислены в вуз на один академический период, то есть до окончания первого семестра. Затем им снова придется сдавать комплексное тестирование.