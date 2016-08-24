Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Аскара АМАНБАЕВА, на базе ЗКГУ имени М. Утемисова комлексное тестирование должны были сдавать 1725 человек. - Тестирование прошло в два потока. На базе нашего университета сдавали тестирование абитуриенты нашего вуза, а также ЗКИТУ, куда входит 4 частных вуза, - сообщил Аскар АМАНБАЕВ. - На КТ не явились 180 человек. Таким образом количество сдающих состтавило 1586 человек. Из них лишь 25% преодолели пороговый балл. Средний балл комплексного тестирования составил 35,6. Аскар АМАНБАЕВ пояснил, что комплексное тестирование проходило в таком же режиме, как и ЕНТ. То есть с применением всех технических средств - металлоискатели, а также оборудование, подавляющее сигнал сотовой связи. Тем не менее, выпускники, не набравшие проходной балл, все же могут быть зачислены в вуз на один академический период, то есть до окончания первого семестра. Затем им снова придется сдавать комплексное тестирование.