Сегодня, 20 августа, в рамках республиканской акции «25 добрых дел» и в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан в Западно-Казахстанской области по инициативе корпоративного фонда «Болашақ» по Западно-Казахстанской области при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования и акимата города Уральска прошла областная экологическая акция «Болашақ» - «Чистые берега! Чистые леса!». В акции приняли участие стипендиаты международной программы «Болашақ», работающие в учреждениях образования, здравоохранения, на государственной службе, а также лидеры и активисты молодежных организаций области. - Целью сегодняшней акции является улучшение состояния берегов рек и озер, лесных массивов области, воспитание чувства ответственности к природе родного края. В рамках акции пройдут работы по очистке прибрежных зон р.Урал, р.Чаган и других рек, по уборке леса и лесных полос от сухостоя и мусора в г.Уральске и во всех районах области, - заявила директор корпоративного фонда «Болашақ» по ЗКО», депутат областного маслихата Салтанат ТУМАНБАЕВА. Выпускник международной программы «Болашақ», кардиохирург, заместитель директора областного кардиологического центра Арман Байдеуов отметил, что в сегодняшней экологической акции активное участие приняли стипендиаты программы «Болашақ», работающие в медицинских организациях области, учреждениях образования, на государственной службе. - Мы хотим привлечь внимание жителей области к состоянию наших рек и лесов, к проблемам экологии и призвать всех бережно относиться к окружающей нас среде, - сообщил Арман Байдеуов. Тким образом, по области было собрано 720 тонн сухостоя и мусора. В акции приняли участие 15550 человек, было привлечено 72 единицы техники, в том числе по городу Уральску приняли участие 3300 человек, 20 единиц теxники, собрано 30 тонн мусора. Болашак (каз. болашақ - будущее) — международная образовательная стипендия президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цель программы — подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира. 74% болашаковцев изъявляют желание работать в госорганах.