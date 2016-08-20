Как пояснила вице-министр, новая программа предъявляет новые требования к работе педагогов. Уже сейчас апробация новых программ 12-летнего образования в рамках трансляции опыта Назарбаев интеллектуальных школ проходит в 30-ти школах страны, две из которых находятся в нашей области. - С этого года мы начинаем поэтапный переход по обновленной программе, - говорит вице-министр образования и науки РК Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА. Хочу отметить, что две школы вашей области, которые участвовали в апробации программы, прошли ее успешно. Также вице-министр заверила, что к 2019 году учащиеся начальной школы перейдут на пятидневное обучение, что не отразится на каникулярном времени. По словам Эльмиры СУХАНБЕРДИЕВОЙ, для того чтобы не перегружать учащихся, школьникам выделили дополнительные выходные. Таким образом, за счет сокращения учебной недели первоклассники и учителя получат 33 дополнительных выходных дня. Если говорить о графике перехода на пятидневку, то в этом году на эту систему перейдут ученики 1 классов, в следующем году - 1-2 классы, в 2018 году - 1,2,3 классы и в 2019 году - с 1 по 4 классы. То есть вся начальная школа перейдет на пятидневное обучение. Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА отметила, что необходимость введения такой перемены понимают и учителя, и родители, так как что при шестидневной учебной неделе на учащихся младших классов ложится большая нагрузка.