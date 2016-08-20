В торжественной обстановке на сцену пригасили тех, кто был с нашими чемпионами на протяжении их школьных лет. Так, из школы Казталовского района, где прошли школьные годы золотого призера Олимпиады-2016, казахстанского боксера Данияра ЕЛЕУСИНОВА, приехала его первая учительница - Асемгуль ЕРЖАНОВА. Она отметила, что он всегда рос подвижным и энергичным мальчиком. Своими воспоминаниями поделились и учителя обладательницы бронзовой медалиПервой учительницей чемпионки была Венера КАЛИНИНА, с 8 класса Екатерина обучалась в областной специализированной спортивной школе, директором которой в то время был Валентин КАРАКУШИЕВ. - Честно говоря, очень волновались за нашу бывшую выпускницу, - говорит директор СОШ № 28 Вадим БОЛДЫРЕВ. – Я знал ее еще маленькой девочкой, и скажу вам, она не уступала в спорте мальчишкам. Катя на протяжении обучения в нашей школе показала себя с положительной стороны. Она никогда не ставила для себя каких-то запредельных целей, не ловила звезд с небес, а распределяла силы на конкретные задачи. В этот раз у нее была установка завоевать бронзу на этой Олимпиаде, она достигла этого и она ее заслужила. Мы очень за нее рады. Потому что такие люди, как правило, и делают великой нашу страну. Мы гордимся ими. Без внимания не остались и другие учителя, отличившиеся своими заслугами. Так, были вручены нагрудные знаки «Ы.Алтынсарина» лучшим педагогам области от министерства образования и науки. - Более сорока лет я проработала учителем английского языка в школе города Аксай, - говорит учитель со стажем Екатерина ТЭН. – За свою педагогическую деятельность мои ученики не раз меня радовали своими успехами, занимали призовые места на республиканских конкурсах. Но для меня ценней всего грамота со словами благодарности от моих учеников, которую когда-то они мне преподнесли. Она висит сейчас на почетном месте. Любовь и признательность учеников - это самая главная заслуга учителя. Я тронута вниманием акима области. Тем, каким теплом и заботой он сегодня говорил о нашей работе, о том, что нужно сделать.