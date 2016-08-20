Внедрение робототехники в образовательную среду обсудили на августовском педагогическом совещании работников образования. Со слов акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, внедрение робототехники в процесс обучения детей поможет создать среду, облегчающую ученикам возможность раскрыть свой потенциал, который позволит свободно действовать и познавать особенности окружающего мира. - В области уже сделаны определенные шаги в данном направлении. Проводится работа по внедрению в общеобразовательных школах кружков и элективных курсов по робототехнике, начато сотрудничество с Назарбаев интеллектуальной школой по направлению «Робототехника». Так, в июне-июле текущего года 160 педагогов прошли курсы повышения квалификации по технологии «Робототехника». Из областного бюджета выделены средства для приобретения кабинетов робототехники для 125 школ. Мир не стоит на месте, то, что было вчера новым, сегодня уже не актуально, - отметил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Внедрение робототехники поддержали и педагоги, отмечая, что она находится на стыке перспективных областей знания – механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование, схемотехника и технический дизайн. От слов к делу перешли учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы, показав на выставке свои научные разработки и новаторские находки в плане робототехники. Также был поднят вопрос о сохраняющемся дефиците мест в детских садах области. Как оказалось, Уральск по-прежнему занимает первое место по нехватке детских садов . - На сегодняшний день по области в очереди состоят - 20826 детей, из них в областном центре - 17600 детей, в городе Аксай - 2238 детей. То есть сохраняется дефицит мест для детей 3-6 лет и составляет более 2904. При этом, открытость и доступность к информации о местах в детских садах требует доработки. Акимам города и районов необходимо внести доработки для обеспечения прозрачности информации о предоставлении мест, то есть родители должны знать, насколько правильно распределяются места в детских садах, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Городскому и районным отделам образования аким посоветовал активизировать работу по открытию частных садов, привлечению частных инвестиций для полного охвата детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением.