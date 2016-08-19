Айнура ЖАКСЫЛЫКОВА и Айбек ЕСЛАМГАЛИЕВ познакомились год назад в общественном объединении инвалидов «Арба». Как вспоминает Айнура, о том, что когда-то встретит свою любовь, она и не мечтала. — Я имею инвалидность с детства и хорошо понимала, что не так-то просто в этой жизни найти свою вторую половинку, — волнуясь говорит девушка. — Работаю в аптеке фармацевтом при доме-интернате инвалидов и престарелых, там же в интернате познакомилась и с Гульмирой БАТПАКУЛОВОЙ, основательницей общества «Арба». Стала приходить на различные праздники и постепенно влилась в дружную семью «Арбы». Тут и познакомилась с моим будущим мужем Айбеком. Но как справить свадьбу, если нет больших доходов? Вот тут молодым и помогли их многочисленные друзья и родные. Ребята из «Арбы» обратились за помощью в городской отдел партии «Нур Отан» с просьбой помочь с обустройством свадьбы. — Мы очень благодарны всем, кто помог нам в организации свадьбы, — говорит Айбек. — Особенно нашим друзьям, которые хлопотали за нас. Это они пошли в партию «Нур Отан», а те в свою очередь совместно с областным ресурсным центром по работе с молодежью нашли нам и помещение, и тамаду, и артистов. Оказывается, много отзывчивых людей живут в нашем городе. К женитьбе молодые подошли серьезно и основательно, соблюдая национальные традиции. Первым делом они съездили к своим родным за благословением. Вначале свадебный кортеж отправился в село Косколь Каратобинского района, оттуда родом невеста. А потом за напутствием отправились в родной для Айбека поселок Коныр Сырымского района.— У нас большая семья, двенадцать братьев и сестер, — говорит младшая сестра жениха Динара. — У Айбека очень хороший характер, покладистый, он очень добрый, отзывчивый и терпеливый человек. Как вспомню, через что ему пришлось пройти, так оторопь берет. Несчастный случай с ним случился в 2011 году. После того как он получил перелом позвоночника, почти год лежал без движения. Уже и не думали, что сможем выходить. Но мамины руки творят чудеса. Постепенно встал, начал ходить с тростью, а потом смог пойти на работу в «Арбу». Свадьба — дело хлопотное, особенно когда гости — люди с ограниченными возможностями. Увы, доступности во многие здания людям на колясках у нас практически нет. И даже если есть пандусы и подъемники, не всегда спасает. Приехав немного раньше гостей, я смогла увидеть, что подъемник во дворец бракосочетания «зарос» в буквальном смысле бычками и паутиной. Приехавшие на регистрацию гости колесили возле пандуса, чтобы найти звонок, который мог бы оповестить о том, что они есть и они приехали. — Хотя есть пандус и подъемник в ЗАГС, но звонка на нашем уровне не предусмотрели, — говорит Гульмира БАТПАКУЛОВА. — Как мы должны сообщить, что мы тут и нам нужна помощь? Многие здания для людей с ограниченными возможностями просто не доступны. Когда эта проблема начнет искореняться, не знаю. Почему мы должны каждый раз кого-то ждать, напрягать своими проблемами, когда можно один раз и досконально подойти к этому вопросу и все решить. Это касается всех наших зданий. Надо отдать должное работникам дворца бракосочетания, гостей на колясках оперативно подняли и также оперативно спустили. Со слов молодых, регистрацию в торжественной обстановке им предоставили бесплатно в качестве подарка. Пока счастливые молодожены отправились на традиционное катание по городу, все гости, уставшие, но веселые, потихоньку собирались возле кафе «Алтын сака». Тут же опять ребята на колясках столкнулись с проблемами — порог на крыльце, увы, не имел ни пандуса, ни ската, а помыть руки оказалось невозможным, так как проем двери был узким, коляска просто не могла проехать внутрь туалетной комнаты. Несмотря на все шероховатости и нестыковки, свадьба получилась очень веселой и задорной. Сейчас ребята снимают квартиру, и с оптимизмом смотрят в будущее. — У нас в «Арбе» это уже шестая пара со дня нашего основания. Две девочки вышли замуж за ребят, которые не имеют никаких проблем со здоровьем. У трех пар родились здоровые малыши. У любви нет инвалидности и очень хочется, чтобы к нам относились как к равным всегда и везде. Возможно, тогда и мир переменится к лучшему, — говорит Гульмира БАТПАКУЛОВА.