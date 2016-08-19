Прокурор города Айдын РАШИДОВ сообщил, что в первом полугодии были защищены права 1351 гражданина. - К примеру, в отношении руководителя ТОО "Спецстрой-Сервис" по факту неоднократной задержки заработной платы 98 работникам. Общая сумма задолженности составила 18 миллионов тенге. Прокуратурой было начато досудебное расследование по ст. 152 ч.2 УК РК. В результате задолженность была погашена, а дело закрыто за примирением сторон, - сообщил Айдын Рашидов. Кроме того, старший помощник прокурора ЗКО Бауржан АХМЕТЖАН сообщил, что органами прокуратуры выявлен ряд нарушений в Бокейординском районе. В результате проверок дошкольных учреждений и школ с занимаемой должности были уволены 2 учителя, применявших физическое насилие в отношении учеников. - В районе был установлен факт незаконной выдачи служебного жилья стоимостью более 5 миллионов тенге, - рассказал Бауржан АХМЕТЖАН. - К материальной ответственности привлечены 11 должностных лиц. Также выявлен факт фальсификации административных протоколов сотрудником дорожной полиции Мустафиным. По результатам расследования он был признан виновным и уволен из органов внутренних дел. Бауржан АХМЕТЖАН сообщил, что прокуратура района направила в генпрокуратуру РК предложение. - Внесено предложение о поправках в действующее законодательство, касающееся взыскания задолженности по алиментам сельскохозяйственными животными, - заявил Бауржан АХМЕТЖАН. Прокурор пояснил, что нужно направить запросы в уполномоченные органы - отдел ветеринарии и ветстанции - для передачи сведений о количестве скота, числящегося за алиментщиком. В ходе проверки школ в Казталовском районе были также обнаружены нарушения. - В 9 школах района выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, столовые в них не были обеспечены питьевой водой, в посуде обнаружена кишечная палочка, а также несоответствие мебели в классах росту и возрасту детей, - сообщил прокурор управления прокуратуры ЗКО Серик ОРЫНГАЛИЕВ.