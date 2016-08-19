Как рассказали очевидцы, "КамАЗ" выехал от магазина на ул. С. Датова. Далее он стал перестраиваться в крайний левый ряд. В это время в левый бок ему въехала Honda Accord. Удар легкового автомобиля пришелся прямо в бак с дизтопливом. Из-за этого 50 литров соляры растеклось по проезжей части. На место были вызваны пожарные, которые заливали дизтопливо пеной, чтобы не произошло возгорания. Общественному транспорту пришлось ездить по обочине дороги.