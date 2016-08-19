Сегодня, 19 августа, по ул. С.Датова, напротив ТД "Твой дом" автомобиль Honda Accord врезалась в "КамАЗ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kamaz_dtp (1) Как рассказали очевидцы, "КамАЗ" выехал от магазина на ул. С. Датова. Далее он стал перестраиваться в крайний левый ряд. В это время в левый бок ему въехала Honda Accord. Удар легкового автомобиля пришелся прямо в бак с дизтопливом. Из-за этого 50 литров соляры растеклось по проезжей части. На место были вызваны пожарные, которые заливали дизтопливо пеной, чтобы не произошло возгорания. Общественному транспорту пришлось ездить по обочине дороги. kamaz_dtp (2) kamaz_dtp (3) kamaz_dtp (4) kamaz_dtp (5) kamaz_dtp (6) kamaz_dtp (7) kamaz_dtp (8) Фото Медета МЕДРЕСОВА